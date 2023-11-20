"РФ тисне на певні психоемоційні питання": Подоляк про новий рівень кремлівської пропаганди

За його словами, російські пропагандисти росіяни почали працювати з такими темами мобілізація, соціальні виплати, корупція в Україні.

Росія вчиться воювати – як на полі бою, так і в інформаційній війні.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо певні зміни і по лінії фронту. Зміни у тактиці і стратегії росіян. Це не говорить, що вони щось краще стали робити. Але вони вчаться, щось беруть у нас. З точки зору інформаційної роботи вони теж вчаться", – каже Подоляк.

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За його словами, зараз росіяни вийшли на зовсім інший рівень пропаганди.

"Якщо раніше вони робили ставку на якісь свої безумні речі про "нацистів" , про те, що "ви маєте бути разом з Росією", "ви будете щасливі лише з Росією". А сьогодні вони розуміють, що це не працює на території України.

Їхні психологи працюють, вони розуміють у якому психоемоційному стані знаходиться Україна. Є певна депресія, враховуючи практично два роки війни. Накопичені питання є, нерозуміння, що буде завтра, післязавтра, хочеться, щоб це все закінчилося", – каже керівник ОП.

Саме тому росіяни почали працювати з такими темами мобілізація, соціальні виплати, корупція. Зокрема, використовуючи різні медійні майданчики, серед іншого і закордонні ЗМІ.

"Росія тисне на певні психоемоційні питання. Тонкі технології, тонкі матерії. "Партнери ваші не дають грошей", "вам обіцяли, що війна швидко скінчиться, а вона не закінчується", "партнери ваші призупиняють військову допомогу". Це все не так, але люди не готові до фактчекінгу. І Росія це все масштабує", – підсумував Подоляк.

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