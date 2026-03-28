РФ третю добу поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу»: є загиблий

Газопостачання. / © УНІАН

Вночі 28 березня російська армія знову атакувала об’єкти «Нафтогазу» в Полтавській області. Є загиблий.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У НАК «Нафтогаз» наголошують, що третю добу поспіль окупанти завдають ударів по газовидобувних активах. Наразі на місці «прильотів» працюють усі служби.

«Під час однієї з атак загинув наш колега — 55-річний Роман Чмихун. Він працював оператором технологічних установок. Це вже друга загибель нашого колеги за цей тиждень», — повідомили у компанії.

Атака на Полтавщину 28 березня

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що вночі росіяни завдали ударів безпілотниками по регіону. Чиновник інформував про одного загиблого.

«Зафіксовано влучання у житловий будинок та у промислові об’єкти у Полтавському районі», — наголосив він, а потім додав, що зранку ворог повторно атакував промислове підприємство.

Нагадаємо, минулої ночі через атаку РФ на об’єкт «Нафтогазу» тисячі людей залишилися без газу. У Полтавському районі через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання.

