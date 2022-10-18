РФ тримає напоготові у Чорному морі корабель-ракетоносій: стало відомо, скільки "Калібрів" є на борту

Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів. Один з яких - носій ракет типу "Калібр".

Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"На бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться до 4 ворожих кораблів і катерів. Один з них - ракетоносій. Загальний залп - 8 "Калібрів", - поінформував він.

РФ продовжує бити ракетами по Україні

Армія Російської Федерації вранці 18 жовтня завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. Після опівночі росіяни атакували Миколаїв.

За даними британської розвідки, інтенсивними темпами ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах на всій території України Росія намагається компенсувати невдачі на фронті та вивести з ладу енергетичну систему України.

Чиновник Пентагону заявив, що Росія завдає масових ударів по мирних жителях та критичній інфраструктурі України, щоб вселити жах і створити паніку серед українців, придушити рішучість ЗСУ на фронті, однак це призводить до ще більшого спротиву окупантам.

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