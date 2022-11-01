РФ тримає в Чорному морі 7 кораблів та 5 ракетоносіїв у Середземному морі

Станом на сьогодні, 1 листопада, в Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні 7 ворожих кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів. А в Середземному морі РФ тримає 13 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

У ВМС зазначають, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 26 суден, з них 3 судна рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 16 суден, з них 5 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS, на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України

Росія не припинила обстрілювати Україну і тероризувати цивільне населення. Для атак РФ використовує різного виду озброєння, зокрема важку артилерію, танки, авіацію, безпілотники і запуск ракет із кораблів.

Нагадаємо, російські війська 31 жовтня влаштували черговий масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Україні та атаку дронами. Внаслідок ворожої атаки без світна опинилися чимало населених пунктів у низці областей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що того дня РФ випустила по Україні 55 крилатих ракет, 45 з яких збили ЗСУ.

На атаку України 31 жовтня РФ витратила близько 760 млн дол.

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