РФ тримає в Азовському морі ударне угруповання: у ВМС розповіли про загрозу

Там він "почувається у безпеці" від українських дронів.

Росіяни тримають щонайменше один споряджений ракетоносій у Чорному морі, а також утримують флот в Азовському морі.

По це розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Перебуває в Чорному морі підводний човен, це так звана "Варшав'янка". У нього має бути на озброєнні 4 ракети, за уточненими даними. Загалом же, дві одиниці, друга наразі ще уточнюється, оскільки ця інформація не проста у верифікації. Однак підводний човен є і ймовірно він споряджений", – розповів Плетенчук.

Крім того, за словами Плетенчука, Росія продовжує утримувати свій флот в Азовському морі, де, на думку російських окупантів, він може почуватися у безпеці від українських дронів.

"В Азовському морі в нас, на жаль, перебуває ціле ударне угруповування. Це три носії крилатих ракет – малі ракетні кораблі, також три великі десантні кораблі – різні моделі. Також зазвичай їх супроводжує ще кілька мінних тральників. Але набір доволі суттєвий і можна вважати, що в них на озброєнні 20 ракет може бути, враховуючи те, що ще чотири вони використали минулої доби", – додав Плетенчук.

Раніше експерт пояснив, що керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук наголосив, що ракетоносії ворога ховаються під Кримським мостом.

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