РФ труїть військових ЗСУ хімречовинами: скільки потерпілих та загиблих

Армія Російської Федерації використовували на війні хімічні речовини. Від початку повномасштабного вторгнення із різними ступенями отруєння шпиталізували понад дві тисячі українських військовослужбовців. Троє - померли.

Про це під час брифінгу заявив керівник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.

"Зокрема, отруйними речовинами подразнювальної дії - CS та CN, які використовуються у боєприпасах для боротьби із заворушеннями. Стосовно загиблих військовослужбовців, то ми маємо зараз три таких летальні випадки", - повідомив експерт.

Імена загиблих та підрозділи, у яких вони служили, він не назвав. Своєю чергою, ЗСУ не використовують хімічні речовини. Власюк наголошує, що ці засоби заборонені до використання.

Як повідомлялося, організація із заборони хімічної зброї вперше виявила газ CS, призначений для масового ураження, у зразках снарядів і ґрунту із зони бойових дій, які надала Україна. Зразки для дослідження відібрали після інциденту, який стався 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка в Дніпропетровській області.

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