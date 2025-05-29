РФ тримає велику кількість сил поблизу Сумщини: в ДПСУ повідомили про загрозу

Військові РФ. / © Associated Press

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РФ тримати значні сили та засоби в межах Курської області - навпроти Сумщини. В цій частині прикордоння спостерігається найвища активність російських ДРГ.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Ми-Україна".

“Свого часу накопичення почалося від того моменту, коли Росія намагалася і пробувала витіснити Сили оборони України, які вели свою операцію в межах Курщини. Тому ворог і продовжує їх тримати. Бачимо періодично зміну кількості ворожих військовослужбовців і техніки на цьому відтинку", - наголосив він.

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Біля Сумської області активність російських диверсійно-розвідувальних груп не зменшується. Окрім того, прикордонники викривали спроби заходу диверсантів в межах Харківщини.

Нагадаємо, речник УВ “Курськ” Ярослав Чепурний повідомив, що війська РФ штурмують населені пункти на Сумщині. Противник не припиняє спроб просунутися у бік населених пунктів Водолаги, Біловоди, Кіндратівка та Локня, що на Сумщині.

За інформацією президента Володимира Зеленського, зараз на Сумському напрямку росіяни накопичують війська. Йдеться про понад 50 тисяч солдатів.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін наголошує, що до ситуації з просуванням російських військ на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно. Адже на Сумщині вони намагаються зайти вглиб області і захопити якнайбільше території.

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