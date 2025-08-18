ТСН у соціальних мережах

РФ цілеспрямовано вдарила по будинку в Харкові: моменти "прильотів" потрапили на відео

Мер Харкова заявив, що ворожі дрони заходили на ціль із різних боків, а моменти влучань зафіксували на відео.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
"Приліт" по будинку в Харкові 18 серпня

«Приліт» по будинку в Харкові 18 серпня / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Під час атаки на Харків рано-вранці 18 серпня російські війська цілеспрямовано вдарили по житловому будинку. Моменти ворожих «прильотів» потрапили на відео.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Удар по житловому будинку був цілеспрямований — п’ять ворожих „шахедів“ заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о п’ятій ранку», — йдеться в заяві міського голови.

Терехов назвав російську атаку на Харків «терором у чистому вигляді», «якому немає ані пояснення, ані виправдання».

Мер також публікував відео з моментами влучань ворожих дронів у Харкові.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня російські окупаний атакували Харків балістичною ракетою «Іскандер»: вдарили по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Через ворожу атаку були поранені люди.

У ніч проти 18 серпня ворог вгатив по Харкову безпілотниками, які влучили в тому ж районі міста. Один з ударів припав по житловій багатоповерхівці.

За останніми даними, через атаку на Харків загинули семеро людей, ще 20 осіб постраждали. Серед жертв і поранених є діти. 18 серпня в області оголошено Днем жалоби.

