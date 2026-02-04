РФ цілий день б’є по Запоріжжю: у місті масштабне знеструмлення

Відключення світла (ілюстративне фото) / © Associated Press

Російські війська протягом усього дня 4 лютого здійснюють прицільні удари по житлових кварталах та інфраструктурі Запоріжжя та області. Внаслідок ворожої атаки зафіксовали масштабне знеструмлення.

Про критичну ситуацію в регіоні повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, під удар потрапили об’єкти, що забезпечують життєдіяльність правого берега обласного центру та частини Запорізького району.

«Росіяни цілий день ведуть прицільний удар по Запоріжжю та області. Внаслідок атак понад 53 тисячі абонентів — правий берег Запоріжжя та частково Запорізький район — знеструмлені», — заявив Іван Федоров.

Наразі інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, 4 лютого, російські війська здійснили масований обстріл Дружківки в Донецькій області. Під удар потрапив місцевий ринок, де традиційно збираються люди вранці.

Також вночі проти 4 лютого армія РФ атакувала Сумську область. Сталися відключення світла у Конотопському районі.