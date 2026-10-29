РФ цілий день гатить по великому обласному центру: під атакою люди і транспорт, багато поранених (фото)

Пошкоджений через атаку на Запоріжжя автобус / © Рада оборони Запорізької області

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Запоріжжя від самого ранку 29 жовтня перебуває під безперервними атаками російської армії. Ворог завдав ракетних та дронових ударів по цивільному транспорту та місцях скупчення людей, унаслідок чого є багато поранених.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

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За словами Федорова, Запоріжжя від самого ранку перебуває під безперервними російськими атаками. Ворог завдав двох ракетних ударів і продовжує атакувати місто FPV-дронами. Під прицілом росіян опиняються автомобілі, громадський транспорт та місця скупчення людей.

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У різних районах районах зафіксували сім ударів по цивільному транспорту.

Наразі відомо про 14 поранених у Запоріжжі, серед яких 14-річна дитина. Поліцейські надають допомогу постраждалим і документують наслідки російських ударів.

«Звертаюся до всіх запоріжців: сьогодні особливо важливо мінімізувати пересування містом. За можливості залишайтеся в безпечних місцях, уникайте відкритих ділянок вулиць та обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе», — закликав Федоров.

Наслідки атаки на транспорт у Запоріжжі 29 жовтня / © Рада оборони Запорізької області

Наслідки атаки на транспорт у Запоріжжі 29 жовтня / © Рада оборони Запорізької області

Атаки по Україні 29 жовтня — де сталися «прильоти»

Росія завдала удару реактивним дроном по залізничному вокзалу в Дніпрі, влучивши у платформу з пасажирським потягом. Внаслідок атаки загинуло 14 людей, ще 13 отримали поранення. На місці працюють екстрені служби. Президент Володимир Зеленський засудив черговий акт терору та закликав західних партнерів до посилення санкцій проти Росії.

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Російська армія завдала удару по центру Чернігова, внаслідок чого загинули дві 15-річні школярки, а 23 людини отримали поранення. Серед поранених четверо дітей, зокрема 10-місячне немовля. Спалахнули пожежі, пошкоджено магазини та автомобілі.

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