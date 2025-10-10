РФ тисне на Покровськ: 7 корпус ДШВ про ситуацію у місті

Наступ на Покровськ триває, ворог планує розширити Звіровський виступ / © Associated Press

Російські війська намагаються просуватися на захід від Покровська та планують вийти на північно-західні околиці міста.

Про це йдеться у звіті 7 корпусу Десантно-штурмових військ, який захищає Покровську агломерацію.

Десантники розповіли, що почали стабілізацію оперативної обстановки.

«Залучаються додаткові сили та засоби для мінімізації наслідків інфільтрації окупантів. Блокуються спроби ворога просунутися на різних відрізках смуги оборони Покровської агломерації. Організована робота з пошуку та знищення груп противника, яким вдалося проникнути у бойові порядки підпорядкованих підрозділів», — йдеться в повідомленні.

Наразі десантники намагаються вирішити проблему логістичного постачання для оборонців Покровська.

Найскладнішою залишається ситуація на півдні від Покровська. Ворожі групи планують розширити Звіровський виступ. Однак наразі у цьому секторі ворог здійснює ротацію своїх сил внаслідок втрат.

Звірове на карті / © Deepstatemap

За словами десантників, росіяни намагаються просуватися на захід від Покровська та вийти на північно-західні околиці міста. Також вони готуються посилити наступ і на південь та південний-схід від Покровська, щоб закріпитися у невеликих населених пунктах агломерації.

Для реалізації задуму ворог продовжує переважно задіювати тактику інфільтрації, розширюючи «сіру зону». Одночасно ворожа тактична авіація збільшила кількість ударів по українським тиловим позиціям.

За останній місяць низка окупаційних підрозділів здійснювали переміщення з півдня від Покровської агломерації на Новопавлівський напрямок. Однак на заміну їм прийшли інші боєздатні частини. Зокрема, 1487-й мотострілецький полк, 86 та 87-й окремий стрілецький полк армії РФ.

Загалом з початку жовтня оборонці Покровська вже знищили майже 300 окупантів, ще понад півтори сотні — поранені. Також Сили оборони збили та «посадили» понад 1100 безпілотників різних типів.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що росіянам поставлено завдання взяти Покровськ терміново — за будь-яку ціну.