РФ тисне попри шалені втрати: військовий оцінив ситуацію на Добропільському напрямку

Донеччина / © understandingwar.org

На Добропільському напрямку РФ штурмові дії тривають щоденно. Противник ліквідується у феноменальних масштабах: за день може бути знищено від 60 до 80 людей. Але це не зупиняє його.

Про це розповів начальник пункту управління БпЛА батальйону 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ Євген «Скіф» Оропай в ефірі «Ранок.LIVE».

Втрати є з обох сторін

Підрозділи НГУ та ЗСУ стримують атаки на Покровському напрямку, ліквідовуючи значні сили противника.

«Є і з нашої сторони певні втрати, і великі втрати ворога. Тобто за день ворог незмінно під час своїх штурмових дій зазнає втрат від 3 до 8 військовослужбовців за одні штурмові дії», — пояснив він.

Однак військовий наголошує: попри знищення ворога, навала на українські продовжується.

«Я не хочу, щоб відстісняємо і не зазнаємо втрат. Ми неукомплектовані. У нас великі проблеми з рекрутингом, з важкими засобами. Є проблеми з ударними та розвідувальними БпЛА», — визнав Оропай.

Ситуацію ускладнює те, що Китай заборонив імпорт обладнання, через що бракує складників для дронів.

Нагадаємо, осінтери DeepState повідомили про пересування росіян у Покровську.

Так, нові кадри зафіксували пересування групи окупантів уздовж проспекту Миру — з півночі на південь.

Як повідомляється, складні погодні умови продовжують ускладнювати роботу українських Сил оборони, фактично «прикриваючи» противника.