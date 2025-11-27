- Дата публікації
РФ тисне попри шалені втрати: військовий оцінив ситуацію на Добропільському напрямку
Ситуація в районі Покровська залишається надзвичайно важкою. Армія РФ тисне і намагається повернути ініціативу — і на північ, і на південь.
На Добропільському напрямку РФ штурмові дії тривають щоденно. Противник ліквідується у феноменальних масштабах: за день може бути знищено від 60 до 80 людей. Але це не зупиняє його.
Про це розповів начальник пункту управління БпЛА батальйону 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ Євген «Скіф» Оропай в ефірі «Ранок.LIVE».
Втрати є з обох сторін
Підрозділи НГУ та ЗСУ стримують атаки на Покровському напрямку, ліквідовуючи значні сили противника.
«Є і з нашої сторони певні втрати, і великі втрати ворога. Тобто за день ворог незмінно під час своїх штурмових дій зазнає втрат від 3 до 8 військовослужбовців за одні штурмові дії», — пояснив він.
Однак військовий наголошує: попри знищення ворога, навала на українські продовжується.
«Я не хочу, щоб відстісняємо і не зазнаємо втрат. Ми неукомплектовані. У нас великі проблеми з рекрутингом, з важкими засобами. Є проблеми з ударними та розвідувальними БпЛА», — визнав Оропай.
Ситуацію ускладнює те, що Китай заборонив імпорт обладнання, через що бракує складників для дронів.
Нагадаємо, осінтери DeepState повідомили про пересування росіян у Покровську.
Так, нові кадри зафіксували пересування групи окупантів уздовж проспекту Миру — з півночі на південь.
Як повідомляється, складні погодні умови продовжують ускладнювати роботу українських Сил оборони, фактично «прикриваючи» противника.