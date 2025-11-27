ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
1 хв

РФ тисне попри шалені втрати: військовий оцінив ситуацію на Добропільському напрямку

Ситуація в районі Покровська залишається надзвичайно важкою. Армія РФ тисне і намагається повернути ініціативу — і на північ, і на південь.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Донеччина

Донеччина / © understandingwar.org

На Добропільському напрямку РФ штурмові дії тривають щоденно. Противник ліквідується у феноменальних масштабах: за день може бути знищено від 60 до 80 людей. Але це не зупиняє його.

Про це розповів начальник пункту управління БпЛА батальйону 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ Євген «Скіф» Оропай в ефірі «Ранок.LIVE».

Втрати є з обох сторін

Підрозділи НГУ та ЗСУ стримують атаки на Покровському напрямку, ліквідовуючи значні сили противника.

«Є і з нашої сторони певні втрати, і великі втрати ворога. Тобто за день ворог незмінно під час своїх штурмових дій зазнає втрат від 3 до 8 військовослужбовців за одні штурмові дії», — пояснив він.

Однак військовий наголошує: попри знищення ворога, навала на українські продовжується.

«Я не хочу, щоб відстісняємо і не зазнаємо втрат. Ми неукомплектовані. У нас великі проблеми з рекрутингом, з важкими засобами. Є проблеми з ударними та розвідувальними БпЛА», — визнав Оропай.

Ситуацію ускладнює те, що Китай заборонив імпорт обладнання, через що бракує складників для дронів.

Нагадаємо, осінтери DeepState повідомили про пересування росіян у Покровську.

Так, нові кадри зафіксували пересування групи окупантів уздовж проспекту Миру — з півночі на південь.

Як повідомляється, складні погодні умови продовжують ускладнювати роботу українських Сил оборони, фактично «прикриваючи» противника.

Дата публікації
Кількість переглядів
233
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie