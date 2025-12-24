Удар по Чернігову на Святвечір

Увечері, 24 грудня, коли українці збираються їсти кутю, російські окупанти завдали цинічного удару по мирних кварталах Чернігова.

Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

«Зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок. Виникла пожежа в одній з квартир», — написав він і опублікував фото з місця влучання. На ньому видно, що, крім квартири, горить ще припаркований поруч автомобіль.

«Орієнтовно о 16:00 24 грудня на території міста зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, виникло загоряння всередині будівлі. Також горить автомобіль поруч із будинком», — додали у Чернігівській міській раді.

Нагадаємо, що вчора вдень та цієї ночі російські війська атакували безпілотниками цивільну та критичну інфраструктуру в Чернігові.