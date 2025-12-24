- Дата публікації
РФ у Святвечір вдарила по Чернігову: є влучання в багатоповерхівку — деталі
У Чернігову російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.
Увечері, 24 грудня, коли українці збираються їсти кутю, російські окупанти завдали цинічного удару по мирних кварталах Чернігова.
Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
«Зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок. Виникла пожежа в одній з квартир», — написав він і опублікував фото з місця влучання. На ньому видно, що, крім квартири, горить ще припаркований поруч автомобіль.
«Орієнтовно о 16:00 24 грудня на території міста зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, виникло загоряння всередині будівлі. Також горить автомобіль поруч із будинком», — додали у Чернігівській міській раді.
Нагадаємо, що вчора вдень та цієї ночі російські війська атакували безпілотниками цивільну та критичну інфраструктуру в Чернігові.