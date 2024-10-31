РФ ударила КАБом по багатоповерхівці в Харкові: Зеленський відреагував (фото)

Зеленський дорікнув західним партнерам, що кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на злочинний удар РФ по Харкову пізно увечері 30 жовтня.

Про це глава держави написав у Telegram.

Президент підтвердив, що Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові. Унаслідок атаки, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці.

Удар РФ по багатоповерхівці у Харкові 30 жовтня (8 фото)

"Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", – дорікнув Заходу Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня у Харкові прогримів вибух. У частині міста зникло світло. Пізніше стало відомо про влучання КАБ у багатоповерхівку.

Як під завалами, так і на верхніх поверхах заблоковані люди. Відомо про 17 постраждалих.

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