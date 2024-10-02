РФ ударила по Харкову КАБом: пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та будинки

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.
Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах.
На щастя, жертв немає.
Профільні служби продовжують обстеження місця події.
Нагадаємо, вдень 26 вересня у Харкові прогримів вибух. Російські війська атакували місто.
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