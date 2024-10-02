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РФ ударила по Харкову КАБом: пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та будинки

РФ ударила по Харкову КАБом: пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та будинки

Росія продовжує атакувати Харків / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.

Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах. 

На щастя, жертв немає. 

Профільні служби продовжують обстеження місця події. 

Нагадаємо, вдень 26 вересня у Харкові прогримів вибух. Російські війська атакували місто.

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Пекло обстрілів КАБами! Гатять скрізь! Харків, Краматорськ, Запоріжжя, Херсон, Сумщина!

Пекло обстрілів КАБами! Гатять скрізь! Харків, Краматорськ, Запоріжжя, Херсон, Сумщина!

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