РФ ударила КАБами по Дніпропетровщині: 4 людей загинули, є поранені

РФ впродовж дня особливо жорстко атакує Дніпропетровщину.

Удар по Синельниківщині

У Дніпропетровській області четверо людей загинули через удар КАБами по Дубовиківській громаді Синельниківського району.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа і Дніпропетровська обласна прокуратура

Ще троє — зазнали поранень. Це чоловіки 37, 48 та 51 року. Вони перебували поблизу місцевого магазину. Також пошкоджено домоволодіння та магазин.

Крім цього, близько 18:40 внаслідок атаки FPV-дроном по Нікопольщині поранено двох неповнолітніх хлопців.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 12 травня, у Кривому Розі ворог поцілив у житловий будинок. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Крім того, дев’ятимісячній дівчинці внаслідок атаки відірвало ніжку.

