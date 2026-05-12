- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ ударила КАБами по Дніпропетровщині: 4 людей загинули, є поранені
РФ впродовж дня особливо жорстко атакує Дніпропетровщину.
У Дніпропетровській області четверо людей загинули через удар КАБами по Дубовиківській громаді Синельниківського району.
Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа і Дніпропетровська обласна прокуратура
Ще троє — зазнали поранень. Це чоловіки 37, 48 та 51 року. Вони перебували поблизу місцевого магазину. Також пошкоджено домоволодіння та магазин.
Крім цього, близько 18:40 внаслідок атаки FPV-дроном по Нікопольщині поранено двох неповнолітніх хлопців.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 12 травня, у Кривому Розі ворог поцілив у житловий будинок. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Крім того, дев’ятимісячній дівчинці внаслідок атаки відірвало ніжку.