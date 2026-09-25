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РФ ударила КАБами по Сумах: поранено 4 дітей, зокрема півторамісячне немовля
У Сумах після ударів КАБів і дронів постраждало четверо дітей, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані в лікарні.
Російські війська продовжують тероризувати місто Суми своїми КАБами. Внаслідок останнього удару двома КАБами сьогодні постраждало 12 жителів, зокрема 4 дітей. Серед них — півторамісячне немовля.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
«12 жителів Сум постраждали внаслідок удару двох керованих авіабомб по місту. Серед постраждалих — троє дітей: 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та півторамісячне немовля», — сказав він.
За словами голови ОВА, найменшій дитині медичну допомогу надали без госпіталізації. Інші постраждалі отримують необхідну допомогу.
Згодом Григоров уточнив, що внаслідок удару ворожого дрона постраждала також 14-річна дівчина, яка в момент вибуху перебувала на вулиці неподалік місця влучання. Дитина у тяжкому, стабільному стані. Її госпіталізували, медики роблять усе необхідне.
Крім того, пошкоджено 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків атаки триває.
Нагадаємо, вдень 23 вересня російські війська також завдали удару керованими авіабомбами по Сумах.