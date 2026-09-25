РФ ударила КАБами по Сумах: поранено 4 дітей, зокрема півторамісячне немовля

Удар по Сумах КАБом 25 вересня

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Російські війська продовжують тероризувати місто Суми своїми КАБами. Внаслідок останнього удару двома КАБами сьогодні постраждало 12 жителів, зокрема 4 дітей. Серед них — півторамісячне немовля.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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«12 жителів Сум постраждали внаслідок удару двох керованих авіабомб по місту. Серед постраждалих — троє дітей: 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та півторамісячне немовля», — сказав він.

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За словами голови ОВА, найменшій дитині медичну допомогу надали без госпіталізації. Інші постраждалі отримують необхідну допомогу.

Згодом Григоров уточнив, що внаслідок удару ворожого дрона постраждала також 14-річна дівчина, яка в момент вибуху перебувала на вулиці неподалік місця влучання. Дитина у тяжкому, стабільному стані. Її госпіталізували, медики роблять усе необхідне.

Крім того, пошкоджено 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків атаки триває.

Нагадаємо, вдень 23 вересня російські війська також завдали удару керованими авіабомбами по Сумах.

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