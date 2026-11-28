На місці удару

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У Ніжині Чернігівської області завершили пошуково- рятувальні роботи на місці російського удару по підприємству.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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За його даними, кількість загиблих зросла до семи людей, ще семеро осіб постраждали.

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На місці атаки

«Пошукову операцію завершили після опівночі. Рятувальники розбирали завали весь день, але роботи доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів», — зазначив він.

На місці атаки

Водночас сьогодні у ДСНС повідомили, що з-під завалів вдалося врятувати людину.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 листопада, росіяни атакували одне з підприємств у Ніжині Чернігівської області. У поліції Чернігівської області повідомили, що внаслідок російського удару по підприємству в Ніжині загинули троє людей, ще семеро поранені. Згодом кількість загиблих зросла.

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