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РФ ударила по Ніжину: підприємство перетворилося на руїни, точна кількість жертв (фото)
У Ніжині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки по підприємству, якої окупанти завдали 27 листопада.
У Ніжині Чернігівської області завершили пошуково- рятувальні роботи на місці російського удару по підприємству.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
За його даними, кількість загиблих зросла до семи людей, ще семеро осіб постраждали.
«Пошукову операцію завершили після опівночі. Рятувальники розбирали завали весь день, але роботи доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів», — зазначив він.
Водночас сьогодні у ДСНС повідомили, що з-під завалів вдалося врятувати людину.
Нагадаємо, у п’ятницю, 27 листопада, росіяни атакували одне з підприємств у Ніжині Чернігівської області. У поліції Чернігівської області повідомили, що внаслідок російського удару по підприємству в Ніжині загинули троє людей, ще семеро поранені. Згодом кількість загиблих зросла.