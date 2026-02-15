- Дата публікації
РФ уночі 15 лютого атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 15 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Одеса;
Запоріжжя.
Нагадаємо, що у Запоріжжі через атаку дрона поранені троє людей, спалахнула пожежа.