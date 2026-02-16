ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1360
1 хв

РФ уночі 16 лютого атакувала Україну: де пролунали вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі ракетами, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Ракета "Циркон"

Ракета "Циркон" / © ТСН.ua

У ніч проти 16 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та новітніми ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали:

  • Київщина

  • Кропивницький.

Нагадаємо, що Росія атакувала Київщину "Цирконами": що було ціллю росіян — розповіли монітори.

