РФ уночі 16 лютого атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі ракетами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 16 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та новітніми ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Київщина
Кропивницький.
