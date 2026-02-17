ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
РФ уночі 17 лютого масштабно атакувала Україну: де приміли вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 17 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Одеса

  • Охтирський р-н (Сумщина)

  • Кривий Ріг/р-н

  • Охтирка (Сумщина)

  • Дніпро

  • Запоріжжя

  • Синельникове (Дніпропетровщина)

  • Лозова (Хaркiвщина)

  • Кропивницький

  • Полтавський р-н

  • Олександрія (Кіровoградщина)

  • Сновськ (Чернiгівщина)

  • Чугуїв/р-н (Хaркiвщина)

  • Вінниччина

  • Стрийський р-н (Львівщина

  • Житомирщинa.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

