РФ уночі 17 лютого масштабно атакувала Україну: де приміли вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 17 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Одеса
Охтирський р-н (Сумщина)
Кривий Ріг/р-н
Охтирка (Сумщина)
Дніпро
Запоріжжя
Синельникове (Дніпропетровщина)
Лозова (Хaркiвщина)
Кропивницький
Полтавський р-н
Олександрія (Кіровoградщина)
Сновськ (Чернiгівщина)
Чугуїв/р-н (Хaркiвщина)
Вінниччина
Стрийський р-н (Львівщина
Житомирщинa.
