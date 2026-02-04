- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ уночі 4 лютого атакувала Україну: де прогриміли вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 4 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Суми;
Кам'янське/р-н (Дніпропетровщина);
Харків/р-н;
Харків;
Одещина;
Очаків (Миколаївщина);
Маяки (Одещина);
Конотоп (Сyмщина).
Раніше повідомлялося, що РФ завдала ракетних ударів по Харкову та передмістю: які наслідки.
Російські війська завдали двох ракетних ударів — по передмістю Харкова та Салтівському району міста.