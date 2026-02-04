ТСН у соціальних мережах

21
1 хв

РФ уночі 4 лютого атакувала Україну: де прогриміли вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, де-не-де було дуже гучно.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 4 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали:

  • Суми;

  • Кам'янське/р-н (Дніпропетровщина);

  • Харків/р-н;

  • Харків;

  • Одещина;

  • Очаків (Миколаївщина);

  • Маяки (Одещина);

  • Конотоп (Сyмщина).

Раніше повідомлялося, що РФ завдала ракетних ударів по Харкову та передмістю: які наслідки.

Російські війська завдали двох ракетних ударів — по передмістю Харкова та Салтівському району міста.

21
