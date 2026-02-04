РФ уночі 4 лютого атакувала Україну: де прогриміли вибухи

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 4 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали:

Суми;

Кам'янське/р-н (Дніпропетровщина);

Харків/р-н;

Харків;

Одещина;

Очаків (Миколаївщина);

Маяки (Одещина);

Конотоп (Сyмщина).

Раніше повідомлялося, що РФ завдала ракетних ударів по Харкову та передмістю: які наслідки.

Російські війська завдали двох ракетних ударів — по передмістю Харкова та Салтівському району міста.