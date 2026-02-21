- Дата публікації
РФ уночі атакувала Україну: де гриміли вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 21 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Зокрема, були атаковані:
Санжійка/р-н (Одещина)
Запоріжжя
Суми
Одещина
Одеса.
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Ворог атакував транспортну інфраструктуру обласного центру.