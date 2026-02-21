ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
614
1 хв

РФ уночі атакувала Україну: де гриміли вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 21 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Зокрема, були атаковані:

  • Санжійка/р-н (Одещина)

  • Запоріжжя

  • Суми

  • Одещина

  • Одеса.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Ворог атакував транспортну інфраструктуру обласного центру.

614
