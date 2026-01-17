- Дата публікації
РФ уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, подекуди було дуже гучно.
У ніч проти 17 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Чугуїв/р-н (Харківщина);
Київ;
Вишгород/р-н (Київщина);
Київ/околиці;
Буча/Гостомель (Київщина);
Запоріжжя.
Нагадаємо, що вибух пролунав у багатоповерхівці Харкова: загинули чоловік і жінка, їхні тіла деблокують з-під завалів.