ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
815
Час на прочитання
1 хв

РФ уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, подекуди було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 17 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали:

  • Чугуїв/р-н (Харківщина);

  • Київ;

  • Вишгород/р-н (Київщина);

  • Київ/околиці;

  • Буча/Гостомель (Київщина);

  • Запоріжжя.

Нагадаємо, що вибух пролунав у багатоповерхівці Харкова: загинули чоловік і жінка, їхні тіла деблокують з-під завалів.

Дата публікації
Кількість переглядів
815
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie