Укрaїнa
1521
1 хв

РФ уночі потужно атакувала Україну — і це ще не все

Уночі українські міста перебували під ворожою атакою — ППО працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Росіяни тероризували українців

Росіяни тероризували українців / © Getty Images

У ніч проти 25 вересня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили понад 100 ударних дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 176-ма ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ і безпілотниками інших типів. Станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — йдеться у повідомленні.

За даними відомства, фіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

«Атака триває! Крім того, з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!» — попередили у ПС.

Нагадаємо, Сили оборони орієнтовно о 04:00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збили російський літак Су-34. Цей Су-34 атакував Запоріжжя керованими авіабомбами.

