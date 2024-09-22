РФ уночі скинула ФАБ-500 на Харків: є влучання біля багатоповерхівки (фото наслідків)

За останніми даними, серед потерпілих - восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років.

У ніч проти 22 вересня росіяни трьома ФАБ-500 обстріляли Шевченківський район Харкова та передмістя. Постраждала 21 людина, серед них - троє неповнолітніх.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

"Один з боєприпасів влучив біля під’їзду житлового багатоповерхового будинку. Евакуйовано 68 осіб.Пошкоджено скління та фасади 7 багатоквартирних будинків, дошкільного навчального закладу, а також 21 автомобіль. Вогнеборці ліквідували пожежі 4 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проводились роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до під’їзду 16-типоверхівки.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що через атаку противника до медичного закладу за допомогою звернувся 21 постраждалий.

Міський голова Ігор Терехов додав, що серед потерпілих - восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років.

"Станом на сьогоднішній ранок маємо 21 постраждалого від нічного терористичного обстрілу спального района Харкова. З них майже половина - десятеро - люди, старші 65-ти років. Одна восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. Семеро постраждалих доставлені у медзаклад для надання медичної допомоги", - написав він.

Наслідки удару ФАБ-500 по Харкову

Наслідки удару ФАБ-500 по Харкову

Наслідки удару ФАБ-500 по Харкову

Наслідки удару ФАБ-500 по Харкову

Наслідки удару ФАБ-500 по Харкову

Нагадаємо, вночі у Харкові пролунали вибухи. Міцева влада повідомила про приліт у житлову забудову.

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