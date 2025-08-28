РФ уразила корабель Військово-морських сил ЗСУ: є загиблий

Корабель «Сімферополь» / © Вікіпедія

Російські війська завдали удару по кораблю «Сімферополь» Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок чого загинув один член екіпажу.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, передає LIGA.net.

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки», — заявив Плетенчук.

Він запевнив, що переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Проте кількох військових моряків шукають після удару. За словами речника, один член екіпажу, на жаль, загинув, ще декількох поранено.

Раніше про удар по «Сімферополю» писало міноборони країни-агресорки Росії. Окупанти стверджували, що удар завдали, коли корабель стояв у гирлі Дунаю.

«Із застосуванням швидкохідного безекіпажного катера в гирлі Дунай завдано ураження середньому розвідувальному кораблю «Сімферополь» ВМС України. Внаслідок атаки український корабель затонув», — йшлося в повідомленні окупантів.

«Сімферополь» — розвідувальний корабель Військово-морських Сил України. Середній розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований на ПАТ «Кузня на Рибальському». Спущений на воду 23 квітня 2019 року. Введений до складу флоту 2021 року.

Церемонія спуску на воду. 23 квітня 2019 року / © Вікіпедія

Призначення корабля — ведення радіотехнічної, радіолокаційної та оптико-електронної розвідки.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін оголосив про збільшення військового флоту РФ.