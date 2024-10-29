РФ усуває колаборантів від влади на окупованих територіях – яка причина

Місцевих колаборантів на окупованих територіях Кремль звільняє з посад, а до тих, які залишаються на керівних посадах, приставляють "наглядачів" з Росії.

Про це пише Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Про цю тенденцію свідчать одразу два нещодавні призначення. Недавно першим заступником "гауляйтера" окупованого Енергодара став колишній мер міста Полярні Зорі Мурманської області. Не довіряє Кремль навіть здається "своїм" клірикам" Московського патріархату. Донецьку та Маріупольську єпархію РПЦ очолив новий архієрей – митрополит, який донедавна очолював Владивостокську та Приморську єпархії РПЦ.

Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

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"Також характерно, що в окупаційних адміністраціях значну частину керівних посад обіймають функціонери, прислані з Росії. Тоді як місцеві, які пішли на співпрацю з окупантами, отримують посади переважно формальні в регіонах РФ. До тих місцевих колаборантів, які залишаються на керівних посадах, приставляють "наглядачів" від Москви", – пише Центр протидії дезінформації.

У ЦПД пояснили, що призначаючи на керівні посади в окупованих регіонах осіб, які раніше не мали зв'язку з місцевими, Кремль прагне централізувати владу та зміцнити свій контроль на захоплених територіях.

"Попри всі заяви ru-пропаганди, в Москві не сприймають колаборантів "своїми" та намагаються обмежити їхній вплив", – наголошують у ЦПД.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Луганську незаконно вилучене в українців житло передають так званим "героям СВО".

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