РФ вбила у Кривому Розі 12-річного хлопчика: ОВА про ракетний удар по місту

Серед травмованих також є дитина.

Хлопчику, якого вбили росіяни ракетою у Кривому Розі на Дніпропетровщині було 12 років.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Загалом наразі відомо про щонайменше трьох вбитих. Окрім дитини, загинули дві жінки, яким 75 і 79 років.

Окрім того, троє людей постраждали: 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Потерпілих шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вночі РФ здійснила атаку на Кривий Ріг. Пошкоджені приватні житлові будинки.

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