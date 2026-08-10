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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вбила 15-річного хлопця на Криворіжжі: ще два підлітки поранені

Трагедія на Криворіжжі: через російський обстріл обірвалося життя 15-річного юнака.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Ворожий удар по Криворіжжю: росіяни вбили 15-річного підлітка

Ворожий удар по Криворіжжю: росіяни вбили 15-річного підлітка / © tsn.ua

Російські війська завдали удару по Грушівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області. Унаслідок ворожої атаки загинула дитина, ще двоє юнаків зазнали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Одна дитина загинула, ще двоє — дістали поранень. Ворог атакував Грушівську громаду Криворізького району. Росіяни вбили 15-річного хлопця», — написав він.

Поранення різного ступеня тяжкості дістали ще двоє підлітків:

  • 16-річного юнака госпіталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості;

  • 17-річний хлопець отримав необхідну допомогу та лікуватиметься амбулаторно.

Також унаслідок влучання пошкоджень зазнав цивільний автомобіль.

Нагадаємо, 3 серпня унаслідок російського удару по автозаправній станції у Широківській громаді під Кривим Рогом загинули 42-річний рятувальник Едуард Разлог та його 8-річний син Максим.

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