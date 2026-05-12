РФ атакувала об’єкти енергетики у двох областях: є загиблі, почались екстрені відключення

Двоє енергетиків загинули. Це сталося у Донецькій області. Ворог також атакував «Шахедами» енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.

Енергетики працюють у надскладних умовах

Енергетики працюють у надскладних умовах / © Associated Press

На Донеччині внаслідок ворожої атаки на енергетичний об’єкт загинули двоє працівників енергетичної галузі.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За даними відомства, внаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Закарпатській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Крім цього, російські загарбники зранку атакували енергетичний обʼєкт у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами Кіма, внаслідок атаки у області зафіксували знеструмлення.

«Зранку ворог атакував „Шахедами“ енергетичну інфраструктуру області. Є знеструмлення населених пунктів. Без постраждалих. Роботи з відновлення вже тривають», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов’янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули.

Також повідомлялося, що Росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

