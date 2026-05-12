РФ атакувала об’єкти енергетики у двох областях: є загиблі, почались екстрені відключення
Двоє енергетиків загинули. Це сталося у Донецькій області. Ворог також атакував «Шахедами» енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.
На Донеччині внаслідок ворожої атаки на енергетичний об’єкт загинули двоє працівників енергетичної галузі.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
За даними відомства, внаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Закарпатській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Крім цього, російські загарбники зранку атакували енергетичний обʼєкт у Миколаївській області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За словами Кіма, внаслідок атаки у області зафіксували знеструмлення.
«Зранку ворог атакував „Шахедами“ енергетичну інфраструктуру області. Є знеструмлення населених пунктів. Без постраждалих. Роботи з відновлення вже тривають», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов’янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули.
Також повідомлялося, що Росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.