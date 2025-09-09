РФ вбила КАБом 23 людини, які отримували пенсію: Європа відреагувала на криваву атаку

Атака на селище Ярова. / © Національна поліція України

Росія здійснила жорстокий удар по цивільному населенню в селищі Ярова Донецької області. Європейські дипломати відреагували на атаку авіабомбою, яка вбила щонайменше 23 людини.

Про це вони написали на своїх сторінках у соцмережах.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у Мережі Х відповів на допис та відео з наслідками атаки президента Володимира Зеленського.

"Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли вже Росія перестане вбивати людей? Коли вже президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, які вже погодився президент Зеленський?” - написав Кошта.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголошує, цей удар Москви - як і ескалація атак загалом, - це свідчення того, що Кремль “хоче війни, а не миру”.

“Поки ми обговорювали європейське майбутнє України в Європарламенті, Росія продовжила забирати життя цивільного населення. Сьогодні понад 20 людей загинули в черзі за пенсіями.Але курс України визначено: вступ до ЄС, свобода, Європа”, - написала Кос.

Зауважимо, після кривавої атаки РФ міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на це. З його слів, Київ інформує всіх партнерів і міжнародні організації про подробиці цього злочину Кремля.

“Це жахливий злочин вимагає всесвітнього засудження і дій. Ми закликаємо світ висловитися і негайно вжити заходів. Ми закликаємо європейських партнерів, Сполучені Штати, членів G20 і всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів”, – написав Сибіга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про російський удар авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії.

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до 23. Також відомо про 18 поранених. Троє потерпілих перебувають у важкому стані.