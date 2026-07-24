РФ убила працівника польської компанії під час удару по Київщині: нові подробиці

Наслідки атаки РФ на Київщині / © ДСНС України

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Під час атаки РФ на Київщині загинув працівник польського оборонного підприємства. Удар припав по приватному полігону під час виставки зброї, серед учасників якої є загиблі та поранені.

Про це повідомило профільне видання Defence24 із посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.

За даними польського міністерства, загиблий співробітник компанії не був громадянином цієї країни. Всі постраждалі внаслідок атаки отримали необхідну консульську допомогу, а польські дипломатичні служби продовжують підтримувати зв’язок із пораненими.

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Повідомляється, що росіяни здійснили атаку під час виставки Defense Demo Day & Defense Expo, яка проводилася на CSA Open Air у селі Капітанівка Бучанського району. Там українська асоціація виробників безпілотних систем ARMADA організувала презентацію сучасних технологій для оборонного сектору. На захід зібралися представники оборонної промисловості, військові та фахівці технологічних компаній.

Сам факт атаки офіційно підтвердили українська влада та Рада виробників оборонної промисловості України. Удар по цивільно-військовому об’єкту викликав гостру дискусію щодо дотримання процедур безпеки під час війни. Головна критика стосується публічного анонсування і відкритого просування події в соціальних мережах в умовах постійної загрози ворожих обстрілів.

Засновник оборонної компанії First Contact Валерій Боровик припустив, що ворог міг випустити по локації кілька ракет саме завдяки публічності заходу.

«Захід широко рекламувався у соціальних мережах, що могло полегшити російським розвідувальним службам визначення місця і часу заходу», — заявив Валерій Боровик, додавши, що місце події, можливо, було уражене трьома ракетами.

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РФ атакувала Київщину — останні новини

Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння.

Рятувальники зазначили, що внаслідок атаки РФ загинуло 10 людей, ще десятки місцевих жителів дістали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайникам вдалося ліквідувати пожежі, які спалахнули після удару — вогонь охопив три приватні житлові будинки та вісім автомобілів.

У Генштабі заявили, що обстріляний комплекс на Київщині не належить Силам оборони.

А Юрій Ігнат додав, що в Київській області удар припав на приватний спорткомплекс, який не пов’язаний із ЗСУ.

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«Щодо „Циркону“ я вже колегам спростовував. Дійсно, там були „Іскандер“, поки інформація є про „Іскандер-М“ та С-400. Ну, можливо, обидва типи: і „Іскандер-М“, і С-400. І по півдню у нас дві ракети „Онікс“. Загалом п’ять ракет. От, власне, якими противник обстріляв Київщину та Одещину», — повідомив речник.

Своєю чергою Міністерство оборони РФ оприлюднило цинічну заяву щодо повітряного удару по виставці зброї на Київщині, намагаючись виправдати чергову атаку.

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