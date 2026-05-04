РФ вбила ракетою багато людей в одному з міст: влада назвала останні дані

Удар по місту Мерефа.

У понеділок, 4 травня, російська армія завдала ракетного удару по місті Мерефа в Харківській області. Кількість загиблих далі зростає. Наразі відомо про сімох жертв.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок обстрілу в Мерефі. Поранення 59-річного чоловіка виявилися надто тяжкими — лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося», — наголосив він.

Внаслідок атаки на місто травмовано понад 30 осіб. Наразі у медичних закладах Харкова перебувають 14 травмованих.

Нагадаємо, російська ракета вдарила просто в центр міста Мерефа на Харківщині. «Приліт» стався фактично посеред дороги. Через обстріл пошкоджено щонайменше десять домоволодінь, чотири магазини, СТО, адміністративну будівлю, автомобілі, заклад харчування.

