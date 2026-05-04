ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
761
Час на прочитання
1 хв

РФ вбила ракетою багато людей в одному з міст: влада назвала останні дані

Понад десять потерпілих внаслідок російського удару досі перебувають у лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Удар по місту Мерефа.

Удар по місту Мерефа. / © Олег Синєгубов

У понеділок, 4 травня, російська армія завдала ракетного удару по місті Мерефа в Харківській області. Кількість загиблих далі зростає. Наразі відомо про сімох жертв.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок обстрілу в Мерефі. Поранення 59-річного чоловіка виявилися надто тяжкими — лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося», — наголосив він.

Внаслідок атаки на місто травмовано понад 30 осіб. Наразі у медичних закладах Харкова перебувають 14 травмованих.

Нагадаємо, російська ракета вдарила просто в центр міста Мерефа на Харківщині. «Приліт» стався фактично посеред дороги. Через обстріл пошкоджено щонайменше десять домоволодінь, чотири магазини, СТО, адміністративну будівлю, автомобілі, заклад харчування.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
761
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie