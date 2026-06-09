РФ вбила вагітну 22-річну жінку, поранені діти: у МЗС розповіли моторошні деталі нового обстрілу

Атака РФ по Чугуєву та Харкову 9 червня / © ДСНС

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Під час атаки на Чугіїв Харківської області вночі 9 червня Росія вбила 22-річну вагітну жінку, а також є поранені діти.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, коментуючи атаку країни-агресорки.

За словами дипломата, країна-агресорка посилює ракетні та дронові атаки проти цивільних через невиконання завдань на фронті.

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«Не досягнувши своїх цілей на полі бою, Росія посилює терор проти цивільних. Світ не може закривати очі на його масштаби», — закликав український дипломат.



Окрім того, у Запоріжжі Росія вбила щонайменше двох людей та поранила понад 30, серед них — діти. А у Чернігові росіяни вдарили по вантажівці, яка доставляла хліб, поранивши 55-річного водія.

За інформацією голови МЗС, Росія вже вчинила понад 200 000 воєнних злочинів в Україні під час війни.

Атака на Харківську область 9 червня — що відомо

Нагадаємо, уночі Росія масовано вдарила по Харківській області, зокрема по Чугуєву та обласному центрі. За останніми даними, троє людей загинули, 27 постраждалих, серед них — діти.

У Харкові під приціл потрапили два райони. Влучання сталися у Шевченківському і Холодногірському районах. Атакували російські військові ударними безпілотниками, попередньо «Герань-2». За даними голови ОВА Олега Синєгубова, в місті зафіксовано близько 10 локацій «прильотів» і падіння уламків.

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Під час атаки на Чугуїв пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка.

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