"РФ вчергове показала своє людожерське обличчя": в Офісі генпрокурора почали розслідувати факт катування та вбивства окупантами британського волонтера

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом можливого катування і вбивства волонтера з Великої Британії.

Тіло британця повернули зі слідами катування та відсутніми частинами тіла.

Про початок розслідування вбивства волонтера Пола Урі повідомили в Офісі генпрокурора.

У квітні 2022 року британського волонтера, який допомагав евакуюватися жителям Запорізької області, захопили в полон російські окупанти. Потім його примусово перевезли на тимчасово окуповану територію Донецької області.

У липні 2022 року окупаційна адміністрація РФ повідомила, що британський волонтер помер "внаслідок хвороби і стресу". Лише через понад 1,5 місяця перемовин тіло Пола Урі повернули на підконтрольну Україні територію.

"Тіло, надане країною-агресоркою, зберігалося в неналежних умовах і перебуває у понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", – зазначив генпрокурор Андрій Костін.

Розслідувати справу буде СБУ.

"Російська Федерація вчергове показує своє людожерське обличчя - щоденно піддаються катуванням і перебувають під загрозою позасудових страт тисячі громадян, зокрема цивільних, які незаконно утримуються в заручниках Росією на тимчасово окупованій території. На жаль, РФ не дотримується жодних з підписаних нею правил цивілізованого світу", - акцентував Андрій Костін.

Він висловив співчуття рідним загиблого Пола Урі і сказав, що українці ніколи не забудуть кожного, хто став поряд на допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, Єрмак розповів деталі щодо створення міжнародного трибуналу для політичного керівництва Росії.

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