РФ вдарила балістикою, авіаційною ракетою і БпЛА: що вдалось збити і куди цілився ворог

Вночі та зранку 20 грудня армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами, керованою авіаційною ракетою, ударними БпЛА типу Shahed і дронами інших типів. Сили ППО збили п'ять ракет і 4 безпілотників.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі російські війська завдали ударів балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курщини. Крім того, 65 безпілотники окупанти запускали із районів Брянська, Міллерово, Орела, Приморсько-Ахтарська.

"Підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - повідомило командування.

Крім того, 20 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Зазначається, що внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Зранку армія РФ атакувала Київ. Росіяни вдарили п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей.

"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву", - йдеться у повідомленні.

Втім, у столиці уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці. Є жертви.

Як повідомлялося, зранку російська армія атакувала ракетами Україну. Повітряні сили попереджали про зліт МіГ - носія "Кинджалів.

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