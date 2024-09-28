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РФ вдарила балістикою, авіаційними ракетами і дронами: які цілі збила ППО і куди цілився ворог

РФ вдарила балістикою, авіаційними ракетами і дронами: які цілі збила ППО і куди цілився ворог

ППО. / Фото: Associated Press

Сили ППО працювали у 13 областях.

Вночі проти 28 вересня російські військові запустили по Україні 77 повітряних цілей: кілька типів ракет і безпілотники Shahed. Сили ППО знищили 69 дронів та дві керовані авіаційні ракети

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Росіяни атакували від 19:00 27 вересня до 08:00 28 вересня: 

  • двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області;
  • 73 БпЛА типу "Shahed" із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орела в РФ та мису Чауда у Криму.

"У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed". Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три – локаційно втрачено на території України", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО працювали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, вночі ПС попередили, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.  Ворожі безпілотники летіли зі півночі, сходу та півдня.

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