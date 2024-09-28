РФ вдарила балістикою, авіаційними ракетами і дронами: які цілі збила ППО і куди цілився ворог

Вночі проти 28 вересня російські військові запустили по Україні 77 повітряних цілей: кілька типів ракет і безпілотники Shahed. Сили ППО знищили 69 дронів та дві керовані авіаційні ракети

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували від 19:00 27 вересня до 08:00 28 вересня:

двома балістичними ракетами " Іскандер-М " із окупованого Криму;

балістичними ракетами " " із окупованого Криму; двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області;

керованими авіаційними ракетами із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області; 73 БпЛА типу "Shahed" із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орела в РФ та мису Чауда у Криму.

"У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed". Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три – локаційно втрачено на території України", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО працювали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, вночі ПС попередили, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА. Ворожі безпілотники летіли зі півночі, сходу та півдня.

Читайте також:

Лінія фронту наближається! Як відбувається евакуація з Мирнограда