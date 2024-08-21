РФ вдарила балістикою, авіаційними ракетами і "Шахедами": скільки цілей збила ППО

Один дрон залетів до Білорусі, а один - повернувся назад на територію РФ.

Вночі проти 21 серпня російські окупанти атакували Україну балістикою, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69, а також 69 ударними безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 50 дронів та одну авіаракету.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 росіяни запустили із Воронезької області, а ракету Х-59/Х-69 - із повітряного простору Курської. Іранські Shahed летіли з території Приморсько-Ахтарська, Єйська і Курська. Загалом радіотехнічними війками Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей.

За словами Олещука, сили ППО збили 51 повітряну ціль. Також 16 БпЛА локаційно втрачено. Ймовірно, дрони упали під впливом радіоелектронних засобів протидії.

"Збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зафіксовано перетин дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області. Також один БпЛА повернувся "на родіну" – до Бєлгородської області.

Нагадаємо, протягом ночі та ранку 21 серпня в Україні було оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ вночі попереджали та зранку попереджали про загрозу дронів, а також - балістичного озброєння.

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