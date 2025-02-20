РФ вдарила балістикою, "Калібрами", крилатими ракетами і дронами: скільки цілей знищила ППО

Вночі росіяни запустили близько 14 різних ракет та 161 безпілотник.

Вночі проти 20 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури в Харківській області. Інші регіони України армія РФ атакувала безпілотниками. Сили ППО знищили 80 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни застосували близько 14 ракет:

крилаті:

Х-101/Х-55см : пуски із Волгоградської області,

: пуски із Волгоградської області, Калібр/Іскандер-К: із акваторії Чорного моря/Криму.

балістичні:

Іскандер-М/KN-23: пуски — Воронезька області.

Військові наголошують, що інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.

Крім того, росіяни атакував 161 ударним БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Безпілотники летіли з напрямків Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 80-ти БпЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Окрім того, 78 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби.

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