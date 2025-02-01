РФ ударила балістикою, ракетами різних типів і дронами: скільки цілей збито та де є влучання

Зокрема, зафіксовано влучання ракетами, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Вночі проти 1 лютого окупанти РФ здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА Shahed і дронами-імітаторами інших типів. Росіяни запустили 165 повітряних цілей. ППО знищила 56 БпЛА та частину ракет.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили:

сім балістичних ракет " Іскандер-М"/KN-23 : райони пусків – ТОТ АР Крим, Воронезька область;

балістичних ракет " : райони пусків – ТОТ АР Крим, Воронезька область; сім крилатих ракет "Іскандер-К" : райони пусків – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області;

крилатих ракет : райони пусків – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області; вісім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

крилатих ракет із літаків Ту-22М3; вісім крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс; десять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації: район пусків – Воронезька область;

керованих авіаційних ракет із літаків тактичної авіації: район пусків – Воронезька область; дві керовані авіаційні ракети Х-31П – з акваторії Чорного моря;

керовані авіаційні ракети – з акваторії Чорного моря; 123 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів: райони пусків – Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Чауда.

"За попередніми даними, збито 56 ударних БпЛА Shahed / дрони-імітатори різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей. Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною. Значна частина ракет через активну протидію Сил оборони не досягла своїх цілей", – наголосили військові.

Втім, наголосили ПС, сталися влучання, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Внаслідок російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

"Влучання ракети Х-22 в житловий будинок у Полтаві, обстріл балістикою історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва. Також у ніч проти 1 лютого противник атакував українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури в Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях", – повідомило командування ПС.

Атака на Україну 1 лютого

Вночі та зранку 1 лютого РФ атакувала Україну ракетами, дронами й бомбами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що є руйнування у Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.

Зокрема, армія РФ атакувала об'єкти енергетики. В низці областей тимчасово застосовували відключення світла. Згодом їх скасували.

Сусідня Польща відреагувала на удари РФ. Так, польські військові піднімали в повітря винищувачі, а також привели в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони.

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