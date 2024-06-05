РФ вдарила дронами по Полтавській області: влучання в промисловий об'єкт

Вночі 5 червня армія Російської Федерації вдарила безпілотниками Shahed по Полтавській області. Дрони атакували промисловий об'єкт.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожих БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий обʼєкт", - наголосив керівник ОВА.

З його слів, внаслідок "прильоту" потерпів один чоловік.

Нагадаємо, вночі проти 5 червня агресорка Росія атакувала Україну безпілотниками. Загарбники запустили 27 "Shahed-131/136" із російського Курська та мису Чауда. Сили ППО знищили 22 БпЛА.

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