РФ вдарила "Іскандером" авіаційними ракетами і дронами: скільки цілей вдалось збити

Вночі проти 11 жовтня військові РФ атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-31П та 66 безпілотниками. Сили ППО знищили 29 ударних БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни вдарили "Іскандером" з тимчасово анексованого Криму, ракетою Х-31П - із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а дронами - з російського Курська.

"Станом на 11.00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 31 безпілотник було локаційно втрачено у різних регіонах України. Ймовірно, це сталося внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії.

Як повідомлялося, вночі 11 жовтня 2024 року Україною літали ворожі дрони. У багатьох областях була оголошена повітряна тривога, працювали сили ППО.

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