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РФ вдарила із С-300 по психлікарні у Харкові: медсестра про перші хвилини після атаки (фото)

РФ вдарила із С-300 по психлікарні у Харкові: медсестра про перші хвилини після атаки (фото)

Окупанти вдарили ракетами з С-300 по території лікарні у Салтівському районі Харкова / Фото: Національна поліція України

За її словами, відвести пацієнтів до укриття не встигли, бо перший удар відбувся менш аніж за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

Уночі 27 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Салтівському району Харкова.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни поцілили з комплексу С-300 по території психіатричної лікарні у Харкові. Травм зазнала 53-річна жінка. На момент прильоту там перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

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Пацієнтів не встигли відвести до укриття / ©
Пацієнтів не встигли відвести до укриття

За інформацією "Суспільного", росіяни вдарили двома ракетами. На місці влучань — вирви у понад п'ять метрів завглибшки.

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Вирви на місці влучання / ©
Вирви на місці влучання

Медсестра Вікторія Беляєва розповіла про перші хвилини після атаки.

Медсестра Вікторія Беляєва / © Суспільне
Медсестра Вікторія Беляєва / Фото: Суспільне

За її словами, відвести пацієнтів до укриття не встигли, бо перший удар відбувся менш аніж за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

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Наслідки атаки / ©
Наслідки атаки

"Вдарили ракетою, повилітало скло. Було дуже страшно, за хворих, за себе. Б'ють по цивільних об'єктах. Пацієнти вибігли в коридор, молодці. Лягли на підлогу. Перелякалися, кричали. Психіатрична лікарня, люди з психічними захворюваннями. Їм дуже важко. Попадали, обійнялися", – розповіла медсестра.

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Наслідки атаки / ©
Наслідки атаки

Нагадаємо, що уночі проти суботи, 27 квітня окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 34 цілі повітряного, наземного та морського базування. Українська ППО знищила 21 ракету.

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