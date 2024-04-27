РФ вдарила із С-300 по психлікарні у Харкові: медсестра про перші хвилини після атаки (фото)

За її словами, відвести пацієнтів до укриття не встигли, бо перший удар відбувся менш аніж за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

Уночі 27 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Салтівському району Харкова.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни поцілили з комплексу С-300 по території психіатричної лікарні у Харкові. Травм зазнала 53-річна жінка. На момент прильоту там перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

Пацієнтів не встигли відвести до укриття

За інформацією "Суспільного", росіяни вдарили двома ракетами. На місці влучань — вирви у понад п'ять метрів завглибшки.

Вирви на місці влучання

Медсестра Вікторія Беляєва розповіла про перші хвилини після атаки.

Медсестра Вікторія Беляєва / Фото: Суспільне

За її словами, відвести пацієнтів до укриття не встигли, бо перший удар відбувся менш аніж за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

Наслідки атаки

"Вдарили ракетою, повилітало скло. Було дуже страшно, за хворих, за себе. Б'ють по цивільних об'єктах. Пацієнти вибігли в коридор, молодці. Лягли на підлогу. Перелякалися, кричали. Психіатрична лікарня, люди з психічними захворюваннями. Їм дуже важко. Попадали, обійнялися", – розповіла медсестра.