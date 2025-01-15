РФ вдарила крилатими ракетами по Львівській області: сталися влучання, є руйнування

Сьогодні зранку, 15 січня, російська окупаційна армія атакувала крилатими ракетами Львівську область. На території області сталися влучання.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах", - йдеться у повідомленні.

З його слів, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Крім того, поруч з будинком утворилася вирва, діаметр якої шість на п'ять метрів, а глибина - близько 2,5 м.