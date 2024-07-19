РФ вдарила по будинках і центральній частині Чугуєва: багато поранених (фото)

На світанку 19 липня, близько четвертої ранку, російські окупаційні війська двічі вдарили по житловій забудові центральній частині міста Чугуїв у Харківській області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок удару окупантів поранення отримали сім осіб. Їх шпиталізували з осколковими пораненнями. Загрози життю немає.

За словами Синєгубова, перше влучання сталося поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон багатоповерхових будинків, дах два магазини.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Двічі ворог вдарив по житловій забудові центральної частини міста Чугуїв.

Двічі ворог вдарив по житловій забудові центральної частини міста Чугуїв.

Двічі ворог вдарив по житловій забудові центральної частини міста Чугуїв.

Окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. / Фото: Олег Синєгубов

Двічі ворог вдарив по житловій забудові центральної частини міста Чугуїв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про наступ РФ на Харків. Він зауважив, що зупинити військо РФ вдалося завдяки "нашим воїнам і відповідною зброєю".

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