РФ вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві: жахливі фото і відео наслідків

Сталися руйнування токсикологічного відділення медзакладу.
У понеділок, 8 липня, Росія атакувала Київ ракетами. Окупанти пошкодили один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит".
Фото наслідків від атаки РФ по лікарні — у матеріалі ТСН.ua.
Під час сьогоднішнього ракетного удару РФ було пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит". Попередньо, сталися руйнування токсикологічного відділення медзакладу.
Біля дитячої лікарні люди розбирають завали. На відео видно пошкоджену будівлю лікарні, вибиті вікна та часткове руйнування одного з корпусів.
Фото наслідків
Як повідомлялося, під час атаки на Київ 8 липня сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу. Згодом стало відомо, що йдеться про "Охматдит".
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