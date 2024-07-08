РФ вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві: жахливі фото і відео наслідків

У понеділок, 8 липня, Росія атакувала Київ ракетами. Окупанти пошкодили один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит".

Фото наслідків від атаки РФ по лікарні — у матеріалі ТСН.ua.

Під час сьогоднішнього ракетного удару РФ було пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит". Попередньо, сталися руйнування токсикологічного відділення медзакладу.

Біля дитячої лікарні люди розбирають завали. На відео видно пошкоджену будівлю лікарні, вибиті вікна та часткове руйнування одного з корпусів.

Руйнування в "Охматдиті" після атаки зняли на відео

Фото наслідків

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

РФ пошкодила один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит" в Києві. / Фото: Володимир Зеленський

Окупанти пошкодили один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит". / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Як повідомлялося, під час атаки на Київ 8 липня сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу. Згодом стало відомо, що йдеться про "Охматдит".

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