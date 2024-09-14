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РФ вдарила по енергооб'єкті в одній з областей: є значні пошкодження та жертви

РФ вдарила по енергооб'єкті в одній з областей: є значні пошкодження та жертви

Об'єкт енергетики. / Фото: Associated Press

Відключень електроенергії не планується.

Вночі проти 14 вересня у Сумській області росіяни атакували енергетичний обʼєкт. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства - 54-річний водій. Також семеро травмованих. 

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"В Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, незважаючи на атаку, сьогодні відключення електроенергії не плануються. Втім, через несприятливі погодні умови знеструмлено 71 населений пункт у п'яти областях.

Як повідомлялося, ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький дав реалістичний прогноз про те, на скільки годин відключатимуть світло взимку. Він вважає, що цієї зими енергетичної катастрофи в Україні не буде.

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