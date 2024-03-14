РФ вдарила по інфраструктурі телерадіомовлення на Сумщині: які наслідки

Вночі проти 14 березня російська армія завдали авіаційних та ракетних ударів по радіотехнічних об'єктах в Сумській області. Пошкоджено інфраструктуру телерадіомовлення.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці. Крім того, частина області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Також можливі перебої з мобільним зв'язком.

"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани щодо відновленню", - наголосив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Як повідомлялося, вночі 14 березня російські окупанти вгатили по Сумщині. Сталися "прильоти" у чотирьох містах області. Під удар потрапили - Суми, Шостка, Тростянець та Білопілля.

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