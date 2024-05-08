РФ вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях: які наслідки

Вночі та зранку проти 8 травня агресорка Росія під час масованого обстрілу України атакувала об'єкти генерації. Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання на одному з об'єктів "Укренерго" в центральному регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Росіяни завдали масованого ракетно-дронового по об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано- Франківській, Кіровоградській, Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

На пошкоджених об'єктах будуть розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.